RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum souveränen 4:0 gegen den VfL Bochum

Leipzig. RB Leipzig hat sich vom Favoritensterben im DFB-Pokal nicht anstecken lassen. Die Messestädter erfüllten ihre Achtelfinal-Aufgabe am Mittwochabend über weite Strecken glanzlos aber äußerst souverän, setzten sich 4:0 (2:0) gegen Zweitligist VfL Bochum durch. Auf wen die Sachsen in der Runde der letzten Acht treffen, entscheidet sich am kommenden Sonntag. Dann wird um 18.30 Uhr im Rahmen der ARD-Sportschau gelost. Segler Boris Herrmann und Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff stehen an den Lostöpfen. Die Viertelfinal-Partien werden am 2. und 3. März ausgetragen.

Die Hausherren - mit Lazar Samardzic, Yussuf Poulsen und Marcel Halstenberg in der Startelf - begannen flott. Eine Hängepartie? Darauf hatte die Nagelsmann-Elf keine Lust und machte bereits in der 11. Minute Nägel mit Köpfen. Nach tollem Heber von Kapitän Marcel Sabitzer wuchtete Amadou Haidara den Ball per Kopf in die Maschen - 1:0. Das Anfangstempo verflachte in der Folge spürbar. Großchancen erarbeiteten sich die Gastgeber nicht mehr. Bei RB mangelte es schlicht an Präzision. Die Gäste brachten ihrerseits offensiv nicht viel zuwege, machten aber die Mitte gut zu und erschwerten den Hausherren die Arbeit so doch erheblich. Dass es vor der Pause doch noch zum 2:0 kam, hatten die Sachsen Patrick Drewes zu verdanken. Der Bochumer senste den heranstürmenden Christopher Nkunku ungestüm um. Den fälligen Strafstoß verwandelte Sabitzer sicher (45.+1).