RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 2:0-Erfolg gegen den SV Werder Bremen

Leipzig. Keine Gala, aber eine grundsolide Leistung haben RB Leipzig die nächsten drei Bundesliga -Punkte beschert. Beim 2:0 (2:0) gegen den SV Werder Bremen am Samstagnachmittag hatten die Hausherren die Lage über die kompletten 90 Minuten souverän unter Kontrolle, hätten durchaus das eine oder andere Tor mehr erzielen können. Den Gästen fiel dagegen deutlich zu wenig ein, um die Messestädter ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Eine ganz kleine Überraschung zu Beginn: RB-Dauerbrenner Angelino bekam eine Pause, nahm erstmal nur auf der Bank Platz. Christopher Nkunku fehlte angeschlagen. Die Hausherren brauchten ein paar Minuten, um sich in die Partie hineinzuarbeiten. Die zunächst beste Chance vergab Justin Kluivert in der 22. Minute. Kurz darauf stand es dann 1:0. Nach Foul an Yussuf Poulsen im Luftkampf entschied Schiri Sören Storks auf Elfmeter. Marcel Sabitzer verwandelte sicher. Bis dahin hatte Werder eine ansprechende Leistung geboten, ohne sich allerdings größere Möglichkeiten zu erspielen. Nun marschierte RB, ließ den Bremern wenig Luft - und erhöhte. Dani Olmo stellte in der 41. Minute auf 2:0.