RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum Tor-Festival beim 1. FC Köln

Die Partie begann aus Leipziger Sicht katastrophal. Erneut agierten die Roten Bullen viel zu pomadig und lagen ruck-zuck hinten, zum insgesamt 14. Mal in der laufenden Saison. Jhon Cordoba brachte einen Abpraller vom Pfosten im Tor unter - 0:1 nach nicht einmal sieben Minuten und schwieriger Abwehrarbeit. In der Folge kam von den Gastgebern dann allerdings nicht mehr viel. Noch vor der Pause konnten Patrik Schick und Christopher Nkunku die Partie drehen.

Vier Tore und Sieg in Köln: RB Leipzig rückt auf Platz drei vor

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Nagelsmann-Elf am Drücker. Timo Werner schnappte sich einen langen Abschlag von Peter Gulacsi und vollendete ein Turbo-Solo zum 3:1. Aufatmen? Mitnichten! Denn quasi aus dem Nichts meldete sich Anthony Modeste mit dem Anschlusstreffer. Erneut sah die Leipziger Abwehr wenig souverän aus. Aber es gab ja noch Dani Olmo, der auf Höhe des Sechzehner satt abzog. Der Ball senkte sich sehenswert in die Maschen - 4:2. Schrecksekunde aus RB-Sicht in der 72. Minute: Schiri Christian Dingert erkannte nach einer Abwehraktion von Lukas Klostermann gegen Modeste auf Elfmeter, nahm diesen aber nach Videostudium zurück.