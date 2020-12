RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum Tor-Spektakel in Istanbul

Bis auf Christopher Nkunku, der aus persönlichen Gründen fehlte, vertraute Coach Julian Nagelsmann auf die Elf aus der Partie bei Paris Saint-Germain. Die machte es von Beginn an nicht schlecht, ließ gleich in der Anfangsphase ein Offensivfeuerwerk los. Drei ordentliche Chancen von Emil Forsberg, Nordi Mukiele und Yussuf Poulsen blieben aber erst einmal ungenutzt. Der Däne machte es dann in der 26. Minute besser, fälschte einen Schuss von Kapitän Marcel Sabitzer ins Tor ab. RB blieb am Drücker, arbeitete konzentriert weiter, war auch bei Standards gefährlich, insgesamt eine starke Vorstellung. Einziger Lapsus: eine Hammerchance von Demba Ba, die Peter Gulacsi mit Mega-Parade vereitelte. Kurz vor der Pause zog Forsberg in den Strafraum, legte zu Mukiele - 2:0. Absolut verdient. Allerdings folgte der Dämpfer auf dem Fuße. Nach einer Ecke passte die Verteidigung nicht, Irfan Can Kahveci schaltete am schnellsten - nur noch 2:1.