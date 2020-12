RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum torlosen Remis gegen den 1. FC Köln

Julian Nagelsmann schonte zunächst Offensivkräfte wie Emil Forsberg , Dani Olmo und Alexander Sörloth , bekam aufgrund der Verletztenmisere nicht einmal die Ersatzbank voll. Dennoch zappelte der Ball bereits nach zwei Minuten im Netz. Aber Schütze Amadou Haidara freute sich zu früh. Marcel Sabitzer hatte bei Pass auf den Malier im Abseits gestanden. In der Folge waren Torchancen Mangelware. Zwei der raren aber ganz hervorragenden Gelegenheiten verpasste Angelino . Bei den Kölnern, die im 4-1-4-1 äußerst kompakt standen, hatte Dominick Drexler noch die beste Möglichkeit. Es ging torlos in die Kabinen.

Nagelsmann reagierte, brachte zum Wiederanpfiff nun doch Forsberg und Olmo für Sabitzer und den an diesem Nachmittag glücklosen Yussuf Poulsen. Aber die Geißböcke rührten hinten weiter Beton an und ein echtes Mittel dagegen fiel den Leipzigern zunächst weiter nicht ein. Folglich warf der Coach in der 62. Minute auch noch Sörloth in die "Schlacht". Das Bild hellte sich nun auf, RB marschierte - und vergab. Aber Kevin Kampl, Willi Orban und Sörloth brachten das Runde nicht im Eckigen unter. Die RB-Weihnachtsmeisterschaft fällt so aus.