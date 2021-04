RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum unerwarteten 1:2 beim 1. FC Köln

Köln. Fünf Spiele in Folge hatte RB Leipzig zuletzt in der Fremde gewonnen. Mit breitester Brust fuhr der Tabellenzweite also zum Vorletzten - und kassierte eine gänzlich unerwartete aber bei weitem nicht unverdiente 1:2-Niederlage (0:0). Jonas Hector schoss den 1. FC Köln mit einem Doppelpack zum Sieg. Und die Sachsen: Die zeigten sich in der ersten Halbzeit alt bewährt ineffizient, schliefen in der zweiten mehrfach und verpassten so die endgültige Qualifikation für die Champions League. Für die Elf von Coach Julian Nagelsmann war es die fünfte Bundesliga-Niederlage der Saison. Anzeige

RB begann wie die Feuerwehr, schnürt den Effzeh in der eigenen Hälfte ein. Ein Tor lag quasi vom Anpfiff weg in der Luft - fiel aber nicht. Die erste gute Chance vergab Amadou Haidara in der 3. Minute. Er war einer von fünf Akteuren, die im Vergleich zum 0:0 gegen Hoffenheim in die Startelf gerutscht waren. Sein Schlenzer nach Hereingabe von Alexander Sörloth strich knapp am Kasten vorbei. Kurz darauf traf Christopher Nkunku nur das Außennetz. Die Gastgeber brauchten Zeit, um sich angesichts des Dauerdrucks zu finden. Nach rund einer Viertelstunde entwickelte sich eine kampfbetonte Partie. Auch Köln setzte jetzt den einen oder anderen Akzent. Jonas Hector prüfte Peter Gulacsi (25.). Spiel bestimmend blieb aber Leipzig. Nur effizient war das Dargebotene nicht. Nkunku verpasste zwei weitere Male, Nordi Mukiele traf das Tor nicht, ein toller Kopfball von Sörloth landete in den Armen von Timo Horn. Das 0:0 zur Pause war schmeichelhaft für die Hausherren und bezeichnend für die Gäste.

DURCHKLICKEN: Die RB-Elf in der Einzelkritik (1) Peter Gulacsi: In der ersten Halbzeit einmal gefragt, bei Hectors Kopfball dran, aber nicht gänzlich chancenlos. Beim 1:2 ohne Schuld. Note 3. ©