RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum unnötigen 0:1 in Paris

Paris. Nichts war's mit Zählbarem in der französischen Hauptstadt. RB Leipzig kassierte am Dienstagabend bei Paris Saint-Germain eine 0:1-Niederlage (0:1), rutscht dadurch in der Tabelle der Champions-League-Gruppe H ab auf Platz drei. Die Partie dürfte die Sachsen noch eine Weile beschäftigten, war sie doch völlig unnötig. Denn Gastgeber PSG war ein Schatten seiner selbst, blass, uninspiriert, ideenlos. Umso enttäuschender, dass RB gegen die Tuchel-Truppe kaum eine nennenswerte Torchance zuwege brachte.

Anzeige