RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zur 0:5-Blamage bei Manchester United

Manchester. Wie geht eigentlich Champions League? RB Leipzig musste es am Mittwochabend schmerzvoll von Manchester United lernen. Die Engländer agierten auf eigenem Rasen gnadenlos effektiv, gewannen 5:0 (1:0) und schickten die vorab so selbstbewussten Sachsen ohne Punkte nach Hause. Marcus Rashford (3), Anthony Martial und Mason Greenwood sorgten für die Tore. RB kam im Old Trafford nie wirklich in Schwung, ließ die gewohnte Qualität deutlichst vermissen und rutscht durch die Niederlage auf Rang drei in Gruppe H ab.

Dass Ballbesitz allein nicht viel bringt, bekamen die Messestädter in der ersten Halbzeit zu spüren. RB hatte mehr vom Spiel, ohne sich allerdings zwingende Möglichkeiten zu erarbeiten. Die offensiven Akzente und vor allem der letzte Pass fehlten. Da half es auch nichts, dass Julian Nagelsmanns anfeuerndes Brüllen bestens hörbar durch's Old Trafford hallte. Auch ManU glänzte nicht vorm Tor, aber Mason Greenwood machte in der 21. Minute die zweite Gelegenheit schlicht rein und durfte nach ein wenig Wartezeit auch jubeln. Am TV-Schirm drängte sich der Abseitsverdacht doch arg auf, aber der VAR entschied: Treffer zählt. 1:0 für die Hausherren. Damit ging es auch in die Pause, weil keiner der Kontrahenten weitere Akzente setzen konnte.

