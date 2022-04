RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zur 1:2-Niederlage gegen Union Berlin

Leipzig. Zum ersten Mal überhaupt muss sich RB Leipzig auf heimischem Rasen dem 1. FC Union Berlin geschlagen geben. Drei Tage nach dem dramatischen Last-Minute-Triumph im Halbfinale des DFB-Pokals waren es am Samstag die Köpenicker, die in der Red Bull Arena mit ihren Fans feierten. Im Rennen um die Champions-League-Plätze fallen die Gastgeber durch das 1:2 (0:0) hinter Leverkusen zurück auf Rang vier. Der Vorsprung auf Hauptkonkurrent SC Freiburg beträgt bei deutlich besserem Torverhältnis nur noch zwei Zähler.

In einer wilden Schlussphase drehten Sven Michel (86.) und Kevin Behrens (89.) die Partie in Leipzig, RB war nach schwacher erster Hälfte mit der ersten eigenen Chance der Partie durch Yussuf Poulsen (46.) in Führung gegangen. Union bleibt auf Europapokalkurs und liegt nur noch vier Zähler hinter Leipzig.