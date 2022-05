RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zur 1:3-Pleite in Mönchengladbach

Mönchengladbach. RB Leipzig ist im Kampf um einen Startplatz für die Champions League in der kommenden Saison auf Schützenhilfe angewiesen. Die Sachsen mussten am Montagabend bei Borussia Mönchengladbach eine unnötige 1:3-Niederlage (1:2) hinnehmen. Damit rangiert das Team zwei Spieltage vor Ende der Bundesliga -Spielzeit nur noch auf Platz fünf, hat einen Punkt Rückstand auf den nun endgültig neuen Tabellen-Vierten, den SC Freiburg . Die Elf von Coach Domenico Tedesco muss damit auf einen Ausrutscher der Breisgauer im Saison-Endspurt hoffen und darf selbst möglichst keine weitere Punkte liegenlassen.

Fünf Änderungen nahm der Trainer in der Startelf gegenüber dem 1:0 gegen die Glasgow Rangers vor. An einem Grundproblem der vergangenen Wochen änderte die Rotation nichts. Die Sachsen kamen in den ersten 45 Minuten nicht voran, hatten keine Ideen, spielten nicht vertikal, entwickelten als Folge davon über weite Strecken einmal mehr keinerlei Torgefahr. "Gut" lief es dagegen beim Sammeln von Verwarnungen. Mit Mohamed Simakan und Josko Gvardiol kassierten beide Innenverteidiger innerhalb kürzester Zeit den gelben Karton. Der Kroate musste schließlich nach einer guten halben Stunde runter, weil ein Platzverweis drohte. Zu diesem Zeitpunkt hatte auch Konrad Laimer schon Gelb und es stand 0:1 aus Sicht der Leipziger. Breel Embolo hatte einen Fehler von Laimer zur Führung für die Hausherren genutzt (17.). Der Ausgleich durch Christopher Nkunku nach tollem Pass von André Silva (33.) kam unvermittelt. Es war die zweite Chance der Leipziger in der Partie. Ebenso unvermittelt fiel die erneute Führung für die Borussia in der Nachspielzeit. RB war zu weit aufgerückt, hatte sich auf eine Abseitsstellung beim Pass von Embolo auf Jonas Hofmann verlassen.

Mit Wiederanpfiff blieb Simakan in der Kabine. Lukas Klostermann kam. Leipzig brauchte einige Minuten, entwickelte dann aber deutlich mehr Druck. Silva hatte das 2:2 auf dem Kopf. Yann Sommer lenkte den Versuch nach Flanke von Angelino aber an die Latte (55.). Die Gäste machten jetzt das Spiel. In der 64. Minute konnte Nico Elvedi den davoneilenden Nkunku nur per Foul stoppen - und kassierte als letzter Mann glatt Rot. Borussia-Coach Adi Hütter reagierte sofort, brachte mit Marvin Friedrich (für Lars Stindl) einen Verteidiger. Die Hausherren standen nun tief, trugen nicht mehr viel bei zur Partie - trafen aber im Gegensatz zu Leipzig. Nach einem Ballverlust vom Kampl am Strafraum konterten die Hausherren erfolgreich. Hofmann bejubelte das 3:1 und einen Doppelpack. RB bemühte sich zwar weiter, blieb aber erfolglos und verspielte so mindestens bis zum Wochenende Champions-League-Platz vier.