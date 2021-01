RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zur 2:3-Niederlage beim 1. FSV Mainz 05

Mainz. Von wegen erster Verfolger des FC Bayern! RB Leipzig hat sich am Samstagnachmittag von seiner wenig souveränen Seite gezeigt, unterlag bei einem deutlich verbesserten und gegen Ende sichtlich am Limit spielenden FSV Mainz 05 2:3 (2:2). Zwar bleiben die Messestädter dennoch Tabellenzweiter. Gewinnen die Münchner allerdings am Sonntag ihr Gastspiel beim FC Schalke 04, beträgt der Vorsprung des Rekordmeisters bereits sieben Punkte. Auch wenn noch 16 Bundesliga-Partien ausstehen: Das dürfte kaum zu schaffen sein. Anzeige

Vier Tore in der ersten Halbzeit: Das hatte so vorab wohl keiner erwartet. RB legte zunächst los wie die Feuerwehr, ging durch Tyler Adams (15.) verdient in Führung. Und die Mainzer? Die hielten gut mit. Kämpften, bissen, pflügten den rasenähnlichen grün-braunen Untergrund gehörig um. Und belohnten sich. Die erste Chance war drin. Moussa Niakhaté staubte nach einem Freistoß ab, den Peter Gulacsi nur nach vorn hatte prallen lassen (24.). Alles auf Anfang also. Marcel Halstenberg stellte kurz darauf auf 2:1 (30.), Niakhaté auf 2:2. Die bis dato beste Abwehr der Liga, die in 17 Partien nur 14 Gegentore kassiert hatte, war in 35 Minuten zweimal geschlagen - vom Tabellenvorletzten, jeweils nach einem schlecht verteidigten Standard. Kein Ruhmesblatt.

DURCHKLICKEN: Die RB-Elf in der Einzelkritik (1) Peter Gulacsi: Sieht vorm 1:1 nicht sonderlich gut aus. Auch beim dritten Gegentor nicht vollends glücklich. Bitterer Tag für den ungarischen Top-Keeper. Note: 4 ©