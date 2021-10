RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zur bitteren 2:3-Pleite in Paris

Paris. Es war ein starker Auftritt der Sachsen, einer der Hoffnung macht. Dennoch steht RB Leipzig auch nach dem dritten Spieltag der Champions League weiter ohne Punkte da. Trotz zwischenzeitlicher 2:1-Führung unterlag das Team am Dienstagabend bei dem mit Weltstars gespickten Ensemble von Paris Saint-Germain mit 2:3 (1:1) . Dabei machte es der bestens eingestellte und leidenschaftlich agierende Bundesligist den Gastgebern in den wenigen entscheidenden Momenten zu leicht, brachte sich so selbst um den Lohn für die geleistete harte Arbeit.

Coach Jesse Marsch wechselte im Vergleich zum 1:1 in Freiburg fünfmal, setzte auf Dreier- bzw. Fünferkette, entschied sich im Angriff für André Silva statt Yussuf Poulsen. Seine Jungs marschierten von Beginn an, gingen vorn drauf, erspielten sich durch den Portugiesen und Konrad Laimer gleich in der Anfangsphase zwei Chancen. Die kalte Dusche folgte prompt: Nach einem Foul von Lionel Messi an Silva (Schiri Marco Guida verzichtete auf einen Pfiff) passte Marquinhos zu Kylian Mbappé, der Willi Orban im Eins-gegen-Eins abzockte: 1:0 (10.). Es war der einzige Torschuss der Gastgeber in der ersten Halbzeit. Denn die hatten zwar 72 Prozent Ballbesitz und mehr als doppelt so viele gespielte Pässe, kamen damit aber nicht voran. Denn RB machte, was Marsch zuvor gefordert hatte. Sie rannten, einer für alle, alle für einen, verteidigten, fighteten und suchten immer wieder ihre Chance auf einen Umschaltmoment. Das wurde belohnt. Angelino flankte von links in den Strafraum, Silva wuchtete das Leder ins Netz - 1:1 (28.). Angesichts eines leidenschaftlichen und konzentrierten Leipziger Auftritts ein hoch verdienter Ausgleich, mit dem es in die Pause ging.