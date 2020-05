RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zur Fünf-Tore-Gala in Mainz

Mainz. RB Leipzig hat die Champions League weiter fest im Blick. Beim FSV Mainz 05 zeigten sich die Messestädter am Sonntagnachmittag in Torlaune, fertigten die Gastgeber 5:0 (3:0) ab. Mit dem Sieg rückte die Nagelsmann-Elf an Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach vorbei wieder auf Platz drei vor.