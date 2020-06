RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zur verdienten 0:2-Niederlage gegen Dortmund

Die Gäste zeigten von Beginn an, dass das 0:2 gegen Mainz in der Vorwoche nur ein Ausrutscher war. Die Favre-Elf zog ihr Spiel auf, vorn brandgefährlich mit Erling Haaland. Der Norweger scheiterte vor seinem Treffer zum 0:1 (30.) aus Leipziger Sicht zweimal freistehend an Peter Gulacsi. Die Gastgeber kamen dagegen nur teilweise in Tritt, erarbeiteten sich nur sporadisch einigermaßen gefährliche Torgelegenheiten. Die ohnehin nicht wirklich präsenten Leipziger mussten dann noch vor der Pause einen personellen Rückschlag hinnehmen. Kapitän Marcel Sabitzer verließ verletzt den Platz. Für ihn kam Dani Olmo.