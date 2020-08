RB Leipzig in der Einzelkritik gegen Atlético Madrid: Die Noten zum Halbfinal-Einzug

Welch ein spektakulärer Triumph in der Champions League: Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte hat RB Leipzig das Halbfinale der Königsklasse erreicht. Der 2:1(0:0)-Erfolg gegen Atlético Madrid kann nicht hoch genug bewertet werden. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann zeigte zum Einstieg ins Finalturnier der Champions League im Estádio José Alvalade in Lissabon eine herausragende Leistung. Die Treffer von Dani Olmo (50. Minute) und Tyler Adams (88.) sorgten für die Sensation. Der Gegentreffer von Joao Felix zum zwischenzeitlichen Ausgleich war am Ende nur ein Randaspekt.