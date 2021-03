RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zur zweiten 0:2-Niederlage gegen Liverpool

Budapest. Adieu Champions League! Für RB Leipzig ist im Achtelfinale der Königsklasse Endstation. Nach dem 0:2 im Hinspiel, verloren die Sachsen auch am Mittwochabend gegen den Liverpool FC. 0:2 (0:0) hieß es nach 90 Minuten. Gebraucht hätten die Messestädter mindestens drei eigene Treffer, auf jeden Fall aber einen Sieg mit zwei Toren Unterschied. Von beidem waren sie allerdings meilenweit entfernt, agierten in der Budapester Puskas Arena über weite Strecken seltsam blutleer und mutlos, ließen den unbedingten Willen, der sie in den vergangenen Wochen unter anderem gegen Mönchengladbach und in Freiburg so stark gemacht hatte, vermissen. Anzeige

RB begann mit Yussuf Poulsen im Angriff und "Mister Königsklasse" Emil Forsberg. Die erste Gelegenheit in der Partie und für die Sachsen hatte aber wie schon im Hinspiel Dani Olmo. Der Spanier verfummelte den Ball aber eher als ordentlich abzuschließen. Obwohl die Leipziger in der Folge die deutlich größeren Spielanteile hatten, waren es die Engländer, die sich die hochkarätigen Chancen erarbeiten. Peter Gulacsi musste mehrfach im Eins-gegen-Eins retten, blieb Sieger gegen Mohamed Salah, Sadio Mané und Diogo Jota. Gelegenheiten dieser Qualität gab es auf RB-Seite nicht. Liverpool attackierte unerwartet früh, ließ wenig Raum. Die Nagelsmann-Elf wirkte bisweilen unentschlossen und gemessen an der Brisanz der Begegnung irgendwie blass. Mit dem 0:0 zur Pause war den Messestädtern nicht geholfen.

