RB Leipzig in der Einzelkritik: Reichlich Einser für den Sieg gegen ManUnited

RB begann wie die Feuerwehr. Hauptakteur: natürlich Angelino . Nach einem Zuckerpass von Marcel Sabitzer setzt der Spanier an und hämmert den Ball nach nicht einmal zwei Minuten in die Maschen. Die Hausherren marschierten weiter. In der 13. Minute klingelt es zum zweiten Mal. Wieder ist Angelino beteiligt. Seine Flanke von links landet bei Amadou Haidara - 2:0. Kurz darauf ähnliches Spiel: Flanke Angelino, Abnehmer Emil Forsberg . Aber der Schwede verzieht knapp. In der 29. Minute wieder Jubel. Aber der Treffer von Willi Orban zählt nicht - abseits. Danach wird der Druck der Roten Bullen geringer, United kommt deutlich besser ins Spiel, ohne allerdings Großchancen zu produzieren. Dennoch: Der Pausenpfiff kommt für Leipzig zur rechten Zeit.

Auch nach der Pause fanden die Gastgeber den Anschluss an ihre starke Anfangsphase nicht, ließen sich von Manchester völlig unnötig immer wieder in die eigene Hälfte drängen. Julian Nagelsmann setzte auf einen Impuls von der Bank, brachte in der 56. Minute Yussuf Poulsen und Justin Kluivert für Emil Forsberg und Dani Olmo. Wirkliche Besserung brachte das allerdings nicht. Und so mussten die Roten Bullen in der 68. Minute durchatmen, als ein schöner Freistoß von Bruno Fernandes an die Querlatte knallte. Erleichterung dann im direkten Gegenzug: Die United-Abwehr übersah Kluivert und der schiebt ein - 3:0. Gegessen war aber noch lange nichts. Denn Schiri Antonio Mateu Lahoz schenkte den Gästen in der 80. Minute einen Elfmeter. Fernandes bedankte sich artig mit dem 3:1. Kuriose Situation 60 Sekunden später: Gewühl im Leipziger Strafraum und der eingewechselte Paul Pogba wurschtelte den Ball ins Netz - 3:2. Der Rest war zittern.