RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritik zum 4:2-Sieg bei Bayer 04 Leverkusen

Leverkusen. RB Leipzig geht im siebten Auswärts-Pflichtspiel in Folge als Sieger vom Platz. Das Team von Ralf Rangnick setzte sich am Samstagnachmittag bei Bayer 04 Leverkusen mit 4:2 (1:2) durch und hält weiter unbeirrt Kurs Richtung Champions League. Der Doppelpack des überragenden Kai Havertz in der 11. Minute mit einem Foulelfmeter und in der 23. Minute reichte nicht, weil Leipzig nach dem 1:1 durch Marcel Sabitzer (17.) die Begegnung drehte.