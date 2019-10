RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritik zum 2:1-Sieg gegen St. Petersburg

Leipzig. RB Leipzig hat gute Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde der Fußball-Champions League. Der Bundesligist kam am Mittwochabend mit dem 2:1 (0:1) gegen Zenit St. Petersburg zum zweiten Sieg im dritten Spiel in der Gruppe G. Vor 41 058 Zuschauern in der Red-Bull-Arena drehten Konrad Laimer (49.) und Marcel Sabitzer (59.) nach der Pause die Partie gegen die Russen. Jaroslaw Rakyzkyj hatte die Gäste in der 25. Minute in Führung gebracht. Die Leipziger haben nun sechs Punkte aufzuweisen, Zenit vier. Benfica Lissabon und Olympique Lyon trafen am späteren Abend in Portugal aufeinander.