RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritik zum 2:2-Krimi gegen Gladbach

Leipzig. Sie sind mit einem blauen Auge davongekommen: RB Leipzig erkämpft sich dank einer immensen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit ein 2:2-Unentschieden (0:2) gegen Borussia Mönchengladbach. Vor allem in der ersten Halbzeit verteidigten die Hausherren in der ausverkauften Red-Bull-Arena zwischenzeitlich derart unbedarft, dass man nur noch ungläubig den Kopf schütteln konnte. Allasane Plea und Jonas Hofmann nutzten diese Fehler, stellten zur Halbzeit auf 0:2 aus RB-Sicht.