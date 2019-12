RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritik zum 3:1-Sieg gegen Augsburg

Leipzig. RB Leipzig hat einen weiteren Meilenstein in der Club-Geschichte gesetzt und sich die Herbstmeisterschaft der Fußball-Bundesliga gesichert. Am letzten Spieltag vor Weihnachten drehten die Sachsen einen Rückstand gegen den FC Augsburg am Ende zu einem 3:1 (0:1). Florian Niederlechner (8.) hatte die Gäste vor 40.562 Zuschauern früh in Führung geschossen. Doch gerade in der zweiten Halbzeit machte Leipzig mächtig Druck, kam durch Konrad Laimer (68.), Patrik Schick (80.) und Yussuf Poulsen (89.) noch zum Sieg.