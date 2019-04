RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritik zum 2:1-Sieg bei Borussia Mönchengladbach

Mönchengladbach. Die Champions League so gut wie sicher, das Pokal-Endspiel als großes Ziel. Drei Tage vor dem Halbfinal-Duell mit dem Hamburger SV feierte RB Leipzig am Samstagabend mit dem 2:1 (1:0)-Erfolg bei Borussia Mönchengladbach den siebten Auswärtssieg in Serie in der Fußball-Bundesliga und kann die Teilnahme an der europäischen Königsklasse kaum noch verspielen.