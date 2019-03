RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel gegen den FC Schalke 04

Gelsenkirchen. Besonders überzeugend war das nicht, was RB Leipzig am Samstagnachmittag beim krisengeschüttelten FC Schalke 04 teileweise bot. Für drei Punkte reichte es aber denn doch. 1:0 (1:0) setzten sich die Messestädter bei den Knappen durch und halten damit weiter Kurs in Richtung Champions League. Das goldene Tor erzielte Timo Werner bereits in der ersten Halbzeit.