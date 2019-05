RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritik zum umkämpften 0:0 gegen Bayern München

Leipzig. Sie haben dem großen FC Bayern München die Meistersuppe versalzen. RB Leipzig hat dem Rekordmeister am Samstag in der ausverkauften Red-Bull-Arena ein 0:0 abgerungen. Vor allem die Abwehr um Willi Orban und Ibrahima Konaté leistete Schwerstarbeit. In der 50. Minute hätten die Hausherren fast das Nachsehen gehabt. Ein Schuss von Leon Goretzka landete im Tor. Doch Schiri Manuel Gräfe entschied nach Videobeweis auf Abseits. Kein 0:1.