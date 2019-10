RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritik zur 0:2-Niederlage gegen Olympique Lyon

Leipzig. Nächster Rückschlag für RB Leipzig: Vier Tage nach der 1:3-Pleite gegen Schalke 04 und der verlorenen Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga war für das Team von Trainer Julian Nagelsmann auch in der Champions League nichts zu holen. Im ersten Heimspiel in der Königsklasse seit 665 Tagen verlor Leipzig mit 0:2 (0:1) gegen Olympique Lyon und musste die Spitzenposition in der Gruppe G abgeben.