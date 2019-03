RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritik zur 5:0-Gala gegen Hertha BSC

Leipzig. Mit einem Kantersieg hat RB Leipzig den dritten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga gefestigt. Die Sachsen ließen Hertha BSC am Samstag beim 5:0 (2:0) daheim keine Chance und haben nach dem 27. Spieltag 52 Punkte. Überragender Akteur war der dreimal erfolgreiche Däne Yussuf Poulsen mit seinen Toren in der 27., 56. und 62. Minute.