RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritik zur Niederlage beim SC Freiburg

Freiburg. RB Leipzig hat seinen Negativtrend in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt und beim Überraschungsteam SC Freiburg mit 1:2 (0:1) verloren. SC-Mittelfeldspieler Nicolas Höfler (45.+3 Minute) und Rekord-Joker Nils Petersen (90.) mit dessen 22. Tor als Einwechselspieler bescherten den Breisgauern am Samstag den Erfolg. Lukas Klostermann konnte in der Nachspielzeit nur noch verkürzen (90.+2).