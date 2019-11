RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritik zur starken Vorstellung in St. Petersburg

St. Petersburg. Das erstmalige Erreichen der K.o.-Runde in der Champions League ist für RB Leipzig nur noch Formsache. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann siegte am Dienstag beim russischen Meister Zenit St. Petersburg durch Tore von Diego Demme und Marcel Sabitzer 2:0 (1:0) und kann bereits mit einem Remis gegen Benfica Lissabon vor heimischem Publikum in drei Wochen den Achtelfinal-Einzug perfekt machen.