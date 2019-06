RB Leipzig ist veganer Vizemeister der ersten und zweiten Bundesliga

Deutlicher Schalker Vorsprung

Wer in die Red-Bull-Arena kommt und sich neben dem Spiel auf einen rein pflanzlichen Snack freut, bekommt tatsächlich weit mehr geboten als Pommes. Neben einem Gemüse-Wrap, veganer Currywurst und drei verschiedenen Salaten wartet das Baguette „Vegano“ mit hausgemachtem Tomatenaufstrich und eingelegtem Tofu. Mit dieser tierprodukfreien Speisekarte konnte sich RB knapp gegen den FC St. Pauli auf Platz drei durchsetzen.

Um die Knappen abzulösen, müsste man bei den Roten Bullen Kulinarisch aber noch einmal deutlich draufsatteln. Die Schalker, die sich den Meistertitel zum dritten Mal in Folge sicherten, überzeugte unter anderem mit Linsenravioli an Curry-Kokossoße, Lahmacun mit gegrilltem Gemüse und einem Pink-Smoothie.

PETA bemängelt Kreativität

Analog zur Drei-Punkte-Regel erhielten Stadien für Snacks wie beispielsweise Pommes und andere eher schlichte Kartoffelgerichte sowie für Brezeln, salzige und süße Backwaren, Smoothies und nur „veganisierbare“ Gerichte einen Punkt. Für vegane Speisen wie Burger, gebratene Nudeln und Salate gab es drei Punkte. Insgesamt nahmen 24 Vereine der ersten und zweiten Bundesliga an dem Ranking teil.

Mit den Ergebnissen ist die Tierschutzorganisation, die den Titel „Vegan-freundlichsten Stadion“ in diesem Jahr zum 14. Mal vergibt, dennoch nur teilweise zufrieden. „Klassiker wie Brezeln und Pommes Frites bilden in vielen Stadien eine gute Basis. Vegane Currywurst, vegan belegte Brote oder Bagel und Wraps erweitern ebenfalls vielerorts den Kader. Dass es sich lohnt, auch besondere Gerichte wie Veggie-Schnitzel, kreative Salate, Currys und vegane Burger einem ‚Probetraining‘ zu unterziehen, zeigen leider bisher nur wenige der 24 teilnehmenden Vereine“, heißt es in der PETA-Mitteilung.