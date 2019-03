RB Leipzig: Jagd auf Tickets für Duell mit Bayern München beginnt am 25. März

Leipzig. Saisonfinale heißt auch Ticketfinale. Am kommenden Montag um 10 Uhr startet der Vorverkauf für die abschließenden Auftritte von RB Leipzig in der laufenden Spielzeit. Dazu gehört auch das Duell mit Bayern München am 11. Mai, um 15.30 Uhr.

Wie bei RB üblich gibt es einen phasenweisen Vorverkauf. Zunächst haben alle OFC-Mitglieder und die so genannten Vielfahrer Zugriff auf die Karten. Am Dienstag folgen dann die Dauerkartenbesitzer, am Mittwoch die registrierten Fans. Das sind alle diejenigen, die bis zum 31. Mai 2017 schon einmal ein RB-Ticket erworben haben. In den ersten drei Phasen können Tickets nur über den vereinseigenen Online-Shop gebucht werden. Der freie Vorverkauf für die übrig gebliebenen Restkarten beginnt am Donnerstag (28. März), dann an allen bekannten Vorverkaufsstellen.