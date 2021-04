RB Leipzig "natürlich eine Top-Idee": Jesse Marsch bringt sich für Nagelsmann-Nachfolge in Stellung

Einer, der sich ein Engagement am Cottaweg gut vorstellen kann, ist ein alter Bekannter. Jesse Marsch arbeitete bereits in der Saison 2018/19 für die Leipziger , fungierte damals als Co-Trainer von Nagelsmanns Vorgänger Ralf Rangnick. Im Anschluss wechselte er zu Red Bull Salzburg, wo er sich mit guter Arbeit für höhere Aufgaben empfehlen konnte . Der US-Amerikaner wird derzeit unter anderem bei Eintracht Frankfurt , Bayer 04 Leverkusen und sogar dem FC Bayern gehandelt und ist für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus Favorit auf den Leipzig-Job.

Eine Rückkehr in die Messestadt scheint den 47-Jährigen vor allem zu reizen, wie er in einem Interview mit Sky verriet. "Natürlich verstehe ich diesen Verein sehr gut. Wenn man mich fragt: Was ist die Vorstellung, was ist der beste Fit? Natürlich ist Leipzig eine Top-Idee", sagte Marsch im Rahmen der Sendung "Meine Geschichte - Das Leben von". Allerdings stellte er auch klar: "Für mich macht Julian Nagelsmann einen Super-Job und es gibt keinen Grund für Leipzig, einen neuen Trainer zu haben. Aber wenn ich die Möglichkeit als Trainer in Leipzig haben kann, dann ist es für mich eine Super-Idee."