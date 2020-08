Nagelsmann erklärt Zoff mit Atlético-Trainer Simeone: "Paar Dinge, die mich traurig gemacht haben"

Es war etwas kryptisch, was Julian Nagelsmann nach dem Viertelfinal-Sieg von RB Leipzig gegen Atlético Madrid (2:1) zum Disput mit seinem Kollegen Diego Simeone sagte. Er wolle die Situation nicht im Detail erzählen, sagte der 33-Jährige, der aber zumindest einen Disput mit dem Argentinier in der Halbzeitpause andeutete. Am Freitag ging Nagelsmann im Interview mit Sky etwas ins Detail. Es seien "ein paar Dinge passiert, die mich traurig gemacht haben", erklärte Nagelsmann. "Ich war etwas enttäuscht."