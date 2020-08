Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann nach CL-Aus gegen PSG: "Dieses Niveau ist noch ein weiter Weg"

Julian Nagelsmann hat sich nach dem Champions-League-Aus gegen Paris St. Germain als fairer Verlierer gezeigt. "Der Gegner war schlichtweg besser. Das muss man auch mal akzeptieren", sagte der Trainer von RB Leipzig nach dem 0:3 im Halbfinale bei Sky: "Wir haben ganz gut angefangen und hatten einige gute Ballgewinne. Dann haben wir aus dem Nichts das Standard-Tor gekriegt. Danach hat sich das Spiel in eine Richtung entwickelt, die nicht so förderlich war." Marquinhos hatte PSG nach einer Freistoß-Flanke in Führung gebracht (13.). Später erhöhten Angel Di Maria (42.) und der frühere Bayern-Profi Juan Bernat (56.).