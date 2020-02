RB Leipzig: Julian Nagelsmann hofft gegen Bayern München auf Rückkehr der Lockerheit 

Leipzig. Mit einem hochmotiviertem Timo Werner, positiven Erkenntnissen aus altem Videomaterial, neuer Lockerheit und spanischer Spielfreude geht RB Leipzig in das Bundesliga-Spitzenspiel am Sonntag (18 Uhr) bei Tabellenführer Bayern München. Zwei Tage vor dem Gastspiel beim Rekordmeister erklärte Trainer Julian Nagelsmann, dass er in der Vorbereitung nichts grundsätzlich anders macht als vor anderen Partien. „Das Video war heute vielleicht einen Tick länger“, sagte der 32-Jährige am Freitag. Gegen solch einen starken Gegner müsse man sich etwas detaillierter vorbereiten. Und er zeigte seinen Schützlingen Ausschnitte aus den beiden guten zweiten Halbzeiten der Duelle gegen Bayern und Dortmund aus der Hinrunde.

21.12.2016: Bayern München - RB Leipzig 3:0, Yussuf Poulsen mit Philipp Lahm im Zweikampf.

Nagelsmann: „Konsequenzdenken“ überwinden

Das Mut machende Videostudium ist nötig, denn die zuletzt drei sieglosen Partien, darunter das Aus im DFB-Pokal gegen Frankfurt am Dienstag, habe am Ego der Rasenballer gekratzt, wie der Coach zugab. „Dass wir jetzt nicht strotzen vor Selbstvertrauen, das ist keine Schande zu sagen“, erklärte Nagelsmann. Der Herbstmeister ist durch den mäßigen Rückrundenstart in der Liga wieder in die Verfolgerrolle geschlüpft und aktuell mit einem Punkt Rückstand Zweiter. Für den Coach ist das nicht unbedingt ein Nachteil. Indirekt gab er zu, seine Schützlinge sei durch Herbstmeisterschaft und Tabellenführung in ein „Konsequenzdenken“ gekommen. Sie hätten zu viel darüber nachgedacht, dass es etwas zu verlieren gibt. „Vielleicht tut`s uns ganz gut – die Verfolgerrolle“, sagte der Fußball-Lehrer. „Jetzt geht es wieder darum, was zu gewinnen“.

Dabei soll Nationalspieler Timo Werner eine entscheidende Rolle spielen. Der seit drei Partien torlose Angreifer habe gut trainiert, sei locker drauf und habe unter der Woche sogar ein paar Extraeinheiten eingelegt. Wenn Werner in der Liga trifft, gewinnt RB mehr als 80 Prozent seiner Spiele.

Positiver Ekel gefordert

Die beiden Winter-Neuzugänge Dani Olmo und Angelino haben unterdessen gute Chancen am Sonntag wieder auf dem Platz zu stehen. Mit einer herrlichen Kombination hatten die Spanier das zwischenzeitliche 1:2 in Frankfurt herbeigeführt. Beide hätten „frischen Wind gebracht“ so Nagelsmann, der die offensiven Akzente Angelinos und die enorme Ballsicherheit Olmos lobte.

Von seiner Mannschaft forderte er „einen positiven Ekel, um gegen Bayern erfolgreich zu sein.“ Und das ganze bitteschön zwei Halbzeiten lang und nicht nur phasenweise, wie es in den letzten Wochen der Fall war. Über Konsequenzen fürs Meisterrennen im Falle einer Niederlage am 21. Spieltag macht sich Nagelsmann laut eigener Aussage nicht so viele Gedanken. „Es ist weiterhin alles offen, egal wie es ausgeht“.