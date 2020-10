Michael Rummenigge: Nagelsmann und RB Leipzig haben mich verwirrt – nun wartet ein Charaktertest

Als ich am Mittwoch das Spiel von RB Leipzig bei Manchester United sah, musste ich mir die Augen reiben. Das lag zum Teil an dem doch recht gewagten Sakko von Julian Nagelsmann, vor allem aber am Auftritt der Mannschaft. 0:5! Der Bundesliga-Tabellenführer und Champions-League-Halbfinalist des Vorjahres verliert 0:5 bei einem Team, das längst nicht mehr über den Glanz alter Tage verfügt und in dieser Saison zuvor noch kein Heimspiel gewonnen hatte. Wahnsinn! Das ganze Spiel von RB war genauso verwirrend wie das Outfit des Trainers. Ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen.

Jetzt wartet auf Leipzig ein echter Charaktertest. Am Samstagabend bei Borussia Mönchengladbach muss man sich gerade machen, um zu bestehen. Sollte das gelingen, gehört RB für mich in dieser Saison neben dem FC Bayern und Borussia Dortmund weiter zu den Favoriten auf die Meisterschaft. Sollte das nicht gelingen, kann an der Pleite in Manchester vielleicht sogar ein Bruch festgemacht werden, der den Verlauf der gesamten weiteren Spielzeit beeinflusst. Heißt auch: Nagelsmann ist jetzt extrem gefordert.

Er ist erst 33 Jahre alt und ich halte ihn für ein sehr großes Trainer-Talent. Aber mehr ist er zu diesem Zeitpunkt trotz aller Sympathie noch nicht. Ich erinnere mich daran, als Udo Lattek im März 1970 Trainer bei den Bayern wurde. Auch er war damals erst 35 und noch extrem jung. Und wie es dann oft so ist: Man macht Fehler. Warum? Weil schlicht die Erfahrung fehlt. Darauf führe ich auch Leipzigs Debakel bei United zurück. Nagelsmann muss noch lernen. Das bedeutet vor allem, dass er die Spieler mit seinen Ideen nicht überfordern darf. Wenn man zu oft in einer Partie die Taktik ändert, stoßen manche Profis an ihre Grenzen.

Dann hätte schon der BVB Nagelsmann verpflichtet Aber: Für sein Alter kann Nagelsmann nichts. Und wenn er seine Entwicklung so wie in den vergangenen Jahren fortsetzt, traue ich ihm zu, irgendwann in die Sphären von Jürgen Klopp oder Hansi Flick vorzudringen. Er steht noch bis 2023 in Leipzig unter Vertrag. Aber wie man so hört, haben ihn inzwischen schon die ganz großen Klubs Europas auf dem Zettel. Wenn er zum passenden Zeitpunkt verfügbar gewesen wäre, bin ich mir zum Beispiel sicher, dass man beim BVB schon Nägel mit Köpfen gemacht und ihn verpflichtet hätte.