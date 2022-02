RB Leipzig kampflos im Viertelfinale: UEFA sagt Duelle mit Spartak Moskau ab

Für RB enden damit äußerst unangenehme Tage. Die Verantwortlichen am Cottaweg waren im Nachgang der Auslosung stark in die Kritik geraten. Vor allem in den sozialen Netzwerken forderten Fußball-Fans von den Sachsen, die beiden Partien zu boykottieren, warfen dem Club unter anderem Rückgratlosigkeit vor. Die Leipziger wiederum setzten auf eine Lösung in Zusammenarbeit mit dem Verband. "RB Leipzig befindet sich derzeit in intensiven Gesprächen mit der UEFA zur weiteren Vorgehensweise anlässlich der Achtelfinalspiele in der Europa League gegen Spartak Moskau und geht von einer zeitnahen Entscheidung des Verbands aus", hatte der Bundesligist am Sonntag auf LVZ-Anfrage mitgeteilt. Vorstandschef Oliver Mintzlaff ergänzte am Montag: "Wir gehen davon aus, dass die Spiele abgesagt werden." Dem ist nun so.