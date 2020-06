RB Leipzig kämpft im schwarzen Outfit gegen schwarze Heimserie

Am Mittwoch, 20.30 Uhr, wollen Julians Nagelsmänner diese in der RB-Historie nie dagewesene Unpässlichkeit hinweg fegen und gegen die unter Uwe Rösler bockstarke Fortuna aus Düsseldorf den Bock umstoßen.

Und damit auch wirklich nichts anbrennt und das Ticket zu erneuten Teilnahme an der Königsklasse zu 99,45 Prozent gelöst wird, greifen die Rasenballer outfittechnisch zu Trick 17. Die vermaledeiten Heimspiel-Trikots bleiben im Schrank, die todschicken Oberteile, die Timo Werner & Co. beim 1:0 in Tottenham auftrugen, kommen zum Einsatz. Schwarz, blau-rotes Strichmuster – der nicht ganz billige Renner des RB-Fanshops (89,95 Euro) soll böse Geister und Unentschieden vertreiben.

Falls die Nummer aus Leipziger Sicht gut ausgeht, stünden beim Schlusspfiff zehn fesch gedresste Sinnbilder (Keeper Peter Gulácsi ist anders angezogen) im Königsklassen-Gewand auf dem Rasen. Botschaft: Champions League, wir sind auch 2020/2021 dabei! Wie so oft erschwert der Gegner das Unterfangen. Im vorliegenden Fall eine Fortuna, die zuletzt alles, nur kein Glück hatte, beispielsweise beim 0:1 gegen den BVB erst in der fünften Minute der Nachspielzeit in die Röhre schaute.

Forsberg nah an 100 Prozent

Nagelsmann: „Düsseldorf hat sich stabilisiert und nach meinem Empfinden zu wenig Punkte für ihre Leistungen geholt. Sie spielen variabler, treten selbstbewusst auf.“ Variabler und griffiger als unter Röslers Vorgänger Friedhelm Funkel. „Wir wollen unser Ziel von der Champions League so früh wie möglich erreichen und nicht groß taktieren. Dafür werden wir an unsere Grenzen gehen“, versprach Nagelsmann. „Wir müssen Gas geben!“

Das muss auch Dayot Upamecano, der nach Gelb-Rot-Sperre nur dann aufläuft, „wenn er im Training Vollgas gibt“.