RB Leipzig kämpft sich zum 2:1 gegen Hertha BSC: Das sagen Spieler und Trainer

DURCHKLICKEN: Das sagen Spieler und Trainer

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): „Danke für den Glückwunsch, das Spiel war nicht einfach. Wir mussten eigentlich drei, vier Tore mehr machen. Hertha BSC hatte schon Glück, dass wir nicht in der einen oder der anderen Situation schon in Führung gegangen sind. Wir hatten es mit dem Rückstand nicht ganz einfach. Aber dann haben wir den Ausgleich geschafft. Wir waren in der ersten Hälfte bärenstark, hatten viele gute Angriffe und waren völlig überlegen. Die gelb-rote Karte für Zeefuik kam dann früh in der zweiten Halbzeit. Das ist nicht immer ein Vorteil, erst recht, wenn der Gegner schon so tief steht. Dann wird es noch tiefer. Es heißt aber nicht, dass man automatisch gewinnt, wenn man in Überzahl ist. Wir haben dann aber gut weitergespielt und verdientermaßen einen Elfmeter bekommen. Aber auch so waren wir die überlegene Mannschaft und haben verdient gewonnen.“ ©