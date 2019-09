RB Leipzig kann Champions League – Werner-Doppelpack bringt Sieg in Lissabon

RB beginnt mit Demme für Klostermann

RB mit Julian Nagelsmann. Der Mann benimmt sich auch in Klamotten englischer Jäger gut, war nach dem 1:1 gegen die Bayern nicht lange in sich gegangen. Sein Rezept: Man nehme die Zutaten der zweiten Halbzeit - taktisch und personell - und fertig ist das portugiesische Gala-Dinner. Bedeutet: Vierer-Abwehrkette mit Nordi Mukiele als rechtes Ketten-Glied, davor die beiden Sechser Diego Demme und Konrad Laimer . Der einzige Wechsel: Demme spielt statt Lukas Klostermann .

Timo Werner ist zeitig durch, passt auf Emil Forsberg, der schiebt ein. Kein Tor, Werner stand hauchzart im Abseits (7.). Ja, das Estádio do Sport Lisboa a Benfica - auch Estádio da Luz - ist ein Gedicht. Leider Gottes geht den Fußballern im Stadion des Lichts lange Zeit keines auf. Beide Mannschaften arbeiten einander im dusteren Mittelfeld ab, kommen selten bis nie in Zonen, die dem Zuschauer helle Freude bereiten. Ausnahme: Der gebürtige Stuttgarter Werner zieht in der 26. Minute nach innen, visiert das lange Eck an. Dort macht sich der ebenfalls gebürtige Stuttgarter Odisseas Vlachodimos breit und klärt.