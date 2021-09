RB Leipzig kann gegen die Bayern Großes gelingen: "Qualität ist insgesamt da"

Leipzig. Guten Morgen, liebe Bayern-Stars, die Nacht im Himmelbett des Steigenberger war hoffentlich wunderbar, die Eier-Bemme mundet und die Leipziger Erfolgszeitung ist aufgebügelt. Falls dem Einen oder Anderen der Sinn nach einem Spaziergang steht: Joshua Kimmich (von 2013 bis 2015 ein Roter Bulle), Dayot Upamecano (2017 bis 2021), Marcel Sabitzer (2015 bis 2021) und Julian Nagelsmann (2019 bis 2021) kennen auch dezente Wege. Wobei Letztgenannter zu seinen Leipzig-Zeiten eher selten in der City gesichtet wurde, weil er viel lieber in Gohlis in den Maschinenraum des Fußballs stieg und mit den dort gewonnenen metaphysischen Erkenntnissen krumme Fußballspiele begradigte. Anzeige

Kein Spitzenspiel im eigentlichen Sinn

Ausnahmen (zum Beispiel gegen den BVB in Berliner Luft/1:4) bestätigen diese Regel. Möglicherweise kennen sich auch Thomas Müller, Oliver Kahn, Kalle Rummenigge oder Uli Hoeneß in Leipzig aus. Ost-Immobilien waren und sind im Westen äußerst beliebt. Falls jemand ein paar Euro übrig und/oder eine Vermögenswirksame Leistung (VL) angespart hat: Ralf Rangnick (RR) verkauft just ein auskömmlich dimensioniertes Anwesen in Sichtweite zur Red-Bull-Arena.

DURCHKLICKEN: Bilder von der Ankunft des FC Bayern Am Vorabend des Bndesliga-Topspiels hat der FC Bayern München in Leipzig Quartier bezogen. Die Elf um Stürmer Robert Lewandowski und Keeper Manuel Neuer nächtigt im Herzen der Messestadt. © Alexander Prautzsch

Waldi hofft auf Leipziger Erfolgserlebnis

Liebe Bayern-Stars, die Älteren werden sich erinnern: Ralf Rangnick ist jener Mann, der RB von der vierten Liga in die Champions League geführt, Heerscharen Trainer inspiriert und nicht nur Jo Kimmich entdeckt hat. Wirklich nur der Vollständigkeit halber: Rangnick hat sich gerade wohntechnisch Richtung München verändert, weil der dortige Flughafen (im Gegensatz zum Leipziger Airport) Passagiere in die weite Welt fliegt. Falls Julian Nagelsmann anfängt, in Serie Spiele zu verlieren oder einen auf Pal Csernai macht (wechselte 1979 Gerd Müller aus) und sich an Robert Lewandowski schubbert, wäre Rangnick zweifellos der Richtige. Wobei man sich Säbelbein RR nun wirklich nicht in kurzen Lederhosen vorstellen will.

Waldis Herzschmerz: Dass Lewandowski nicht an sich halten konnte und Gerd Müllers 40-Tore-Rekord um ein Tor ausbauen musste, hat den Polen einen Verehrer gekostet. „Lewa war tief in meinem Herzen“, sagt der Wahl-Leipziger Waldemar Hartmann, „mit dem 41. Tor war da kein Platz mehr für ihn. Er wäre mit 40 Toren ewig mit dem Gerd in einem Atemzug genannt worden. Ich versteh’ es nicht.“ Hartmann, 73, hofft auf ein Leipziger Erfolgserlebnis, das in seinen Augen mit einem Unentschieden beginnen würde. Und er ist sich sicher, dass sich RB im Fall einer Niederlage jäh aus dem Titelkampf verabschieden würde.

Hamann tippt auf lässiges 3:1 für Leipzig

Hartmanns Spezi Dietmar Hamann, 48, tippt auf ein lässiges „3:1 für Leipzig!“ Der Ex-Nationalspieler und Sky-Experte hat für den FC Bayern, den FC Liverpool und Manchester City gespielt, glaubt an die Roten Bullen. „Neuer Trainer, neue Herangehensweise, neue Spieler: Das braucht Zeit.“ Laut Hamann ist Lewandowskis Leipziger Entsprechung, André Silva, für 20 Tore plus x gut. „Die Qualität ist insgesamt da.“ Das wisse auch der nicht zu Aktionismus neigende Club-Boss Oliver Mintzlaff, glaubt Hamann. Der Routinier kann und darf: Nach neuesten Erkenntnissen bringt RB-Coach Jesse Marsch den ausgeruhten Kevin Kampl in Stellung.