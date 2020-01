RB Leipzig kassiert Niederlage in Frankfurt: Das sagen Spieler und Trainer

Frankfurt. Spitzenreiter RB Leipzig hat sich im Titelkampf der Fußball-Bundesliga den ersten Ausrutscher der Rückrunde geleistet. Die Sachsen verloren am Samstag bei Eintracht Frankfurt mit 0:2. Almamy Touré (48. Minute) und Filip Kostic (90.+4.) brachten der Mannschaft von Julian Nagelsmann die dritte Saisonniederlage bei. Zum ersten Mal nach neun ungeschlagenen Spielen in Serie erwischte es RB. Die Sachsen bleiben nach dem Rückschlag am Samstag aber Tabellenführer - und müssen ihre Titelreife nun gegen Borussia Mönchengladbach und beim Gipfel in zwei Wochen beim FC Bayern beweisen.