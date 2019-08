RB Leipzig kassiert zwei Freistoßtore und 1:3-Niederlage gegen Aston Villa

Leipzig. Julian Nagelsmann erster Auftritt in der Red-Bull-Arena als Coach der Roten Bullen endet mit einer 1:3 (1:1)-Niederlage gegen Aston Villa. Tore vor 15811 (400 Villa-Fans) nicht durchgängig gut unterhaltenen Fans: Conor Hourihane (18./82.), Yussuf Poulsen (29.) und John McGinn (89.).

Es war nur Teil 1 der Generalprobe vorm Pokalspiel beim VfL Osnabrück am 11. August. Am morgigen Sonntag, 11 Uhr, spielen die Nagelsmänner nochmal gegen den englischen Club. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit am Cottaweg. Dann werden Asse wie Emil Forsberg, Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg, Willi Orban, Kevin Kampl, Stefan Ilsanker, Ethan Ampadu, Matheus Cunha, Luan Candido und Jean-Kevin Augustin kicken.