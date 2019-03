RB-Leipzig-Keeper Julian Krahl: „Wir Torhüter wählen die Schmerzen“

Leipzig. April 1987, EC-Halbfinale zwischen Lok Leipzig und Bordeaux , Elfmeterschießen. Keeper René Müller schmettert den alles entscheidenden Elfer Vollspann(!) in den linken Winkel. 32 Jahre später schreibt wieder ein Leipziger Torhüter Geschichte – in einem kleineren Geschichtsbuch. Julian Krahl (19), Keeper der RB-A-Jugend , wehrt im Pokal-Halbfinale den Elfmeter seines Dortmunder Kollegen Luca Unbehaun ab und macht dann den Müller. Anlauf, Hammer ins linke obere Eck. Das Finale gegen den VfB Stuttgart steigt am 24. Mai in Babelsberg. Fachabiturient Krahl (1,94, 86 Kilo) über dies und das – und Herrn Müller.

„Bei mir ist alles in Ordnung“

„Ich bin Single und trinke … nie Alkohol“

Sie trainieren seit Monaten mit den Profis. Wie werden Sie von den Stars behandelt? Sehr gut. Das hatte ich so nicht unbedingt erwartet. Die Jungs sind alle entspannt, die Stimmung in der Kabine ist top.

Torhüter sind seltsam, freuen sich, wenn sie einen Schuss in die Weichteile bekommen. In die Weichteile muss jetzt nicht unbedingt dauernd sein. Aber wenn es um Tor oder Schmerzen geht, wählen wir natürlich die Schmerzen.

Was kann/muss bei Ihnen besser werden?

Es gibt in allen Bereichen Luft nach oben. Ich bin so selbstbewusst zu sagen: Das Potenzial ist in jeder Hinsicht da. Ich will Fußball-Profi werden beziehungsweise bleiben. Dafür gebe ich alles.