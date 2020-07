RB Leipzig: Keine Gehaltsobergrenzen aber weiter freiwilliger Verzicht auf Bezüge

Leipzig. RB Leipzig s Vorstandsvorsitzender Oliver Mintzlaff fürchtet bei einer freiwilligen Gehaltsobergrenze um die Wettbewerbsfähigkeit der Fußball-Bundesliga . „Ich bin kein Befürworter dieses Salary Caps, weil zu viele Limitierungen eine vernünftige Entwicklung des Produkts verhindern“, sagte Mintzlaff. „Es könnte Sinn machen, wenn es europaweit umgesetzt würde. Wenn es aber nur ein deutsches Modell wäre, würden wir Gefahr laufen, dass wir Top-Spieler verlieren, die Liga unattraktiver würde, die TV-Gelder deshalb sinken und die Vereine international an Bedeutung verlieren würden.“

Von eigener Gehaltsobergrenze abgerückt

Auf dem Transfermarkt "vorsichtiger"

In Zeiten der Corona-Pandemie setzt RB übrigens weiterhin auf den freiwilligen Gehaltsverzicht des spielenden Personals. "Trainer, Sportdirektor, Management und Geschäftsführung verzichten bis zum Jahresende. Da klar ist, dass wir nicht vor ausverkauftem Haus in die neue Saison starten, gehe ich davon aus, dass auch die Mannschaft erneut ihren Beitrag leisten wird", so Mintzlaff gegenüber dem Kicker. Bis zum 30. Juni, dem Ende der Saison, hatten die Profis vom Cottaweg auf zehn Prozent ihrer Bezüge verzichtet.