RB Leipzig: Keine konkreten Pläne für Trainingsstart beim Nachwuchs

Leipzig. Bei RB Leipzig gibt es derzeit noch keine konkreten Pläne, den Spielbetrieb im Nachwuchsbereich wieder aufzunehmen. Laut SPORTBUZZER-Informationen wollen die Verantwortlichen am Cottaweg in nächster Zeit darüber beraten, wie es weiter geht. Ein konkreter Zeitplan existiere nicht. Man wolle zunächst die Entwicklung der nächsten Tage abwarten. Am 18. März war der Spielbetrieb für die Nachwuchsteams (U8 bis U19) sowie die erste und zweite Frauen-Mannschaft wegen der Corona-Pandemie zunächst bis zum 19. April ausgesetzt und worden.