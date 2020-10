RB Leipzig: Noch keine Stürmer-Entscheidung für CL-Auftakt gegen Basaksehir

Leipzig. Noch ist das Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain frisch im Gedächtnis aller Beteiligten bei RB Leipzig. Nun geht es in die neue Saison. International starten die Roten Bullen in der heimischen Red Bull Arena gegen Istanbul Basaksehir (Dienstag, 21 Uhr). „Wir freuen uns sehr, dass es wieder losgeht. Das ist für jeden Spieler ein Highlight“, sagt Keeper Peter Gulacsi. Zwar mag die Gruppe dieses Mal schwieriger sein, als vergangene Saison. Dennoch hat RB Leipzig den Anspruch, die Gruppenphase zu überstehen.

Am Dienstag kann ihnen einer bei der Mission Sieg nicht helfen. Amadou Haidara befindet sich in einer vom Verein verordneten häuslichen Isolation. Grund dafür ist ein nicht eindeutig positiver Corona-Test. Er befinde sich zwar nicht in Quarantäne, jedoch habe RBL in Absprache mit ihm entschieden, dass er dem Spielbetrieb fernbleibt, bis ein eindeutiges Ergebnis vorliegt.

DURCHKLICKEN: Die ersten Bilder des Champions-League-Gegners von RB Leipzig Am Vortag der Champions-League-Spiels zwischen RB Leipzig und Başakşehir haben die Gäste aus Istanbul in der Messestadt Quartier bezogen. © Dirk Knofe

Beim Auftaktspiel gegen den türkischen Meister wird auch Verteidiger Lukas Klostermann fehlen. Der 24-Jährige habe Probleme mit dem nicht-operierten Knie, die er schon seit seinem Einsatz für die Deutsche Nationalmannschaft habe, erklärte Trainer Julian Nagelsmann. Schon im Spiel gegen den FC Augsburg (2:0) musste er ausgewechselt werden. Für ihn schickte der Bullen-Coach Willi Orban auf den Rasen. „Orban hat es gut gemacht, auch gegen Schalke“, sagte Nagelsmann. Er sei aber auf jeden Fall der Kandidat für Klostermanns Position. „Wenn alles normal beim Training verläuft und er gesund und fit ist, steht er morgen in der Startelf.“

Purzelt Poulsen in der Startelf?

So eindeutig ist die Antwort auf die Stürmerfrage noch nicht. Alexander Sörloth brauche noch Zeit, sagt Nagelsmann. „Er war kurze Zeit bei uns und musste dann schon wieder zur norwegischen Nationalmannschaft.“ Dort habe er eine hohe Belastung gehabt. Obwohl er sich im Abschlusstraining noch alle Stürmer genauer ansehen möchte, rechnet er mit dem Norweger als Kandidat auf der Stürmerposition. „Gerade bei Stürmern ist es so: Wenn beim Abschlusstraining ein paar Sachen gut gelingen, wirfst du ihn rein“, sagte der Coach in Aussicht auf den Kader.

