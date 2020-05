RB Leipzigs Kevin Kampl nach Comeback: "Die besten Sechser sind über 30"

Leipzig. Als RB Leipzig am 19. Mai 2009 das Licht der Welt erblickte, jagte der 18-jährige Kevin Kampl in der A-Jugend von Bayer Leverkusen dem Ball hinterher. 2017 wuchs zusammen, was zusammengehört – Kampl und RB. Der zweifache Familienvater, 29, über Wiedersehensfreude mit Frau Vanessa, 28, und den Söhnchen Jordi Noel, 2, und Louis Jamie (elf Monate) nach einwöchiger Quarantäne, sein Comeback beim 1:1 gegen Freiburg, das Sonntagsspiel in Mainz (15.30 Uhr) und eine Verlängerung seines 2021 auslaufenden Vertrages.