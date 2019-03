RB Leipzigs Kevin Kampl: „Wenn ich nach Hause komme, ist Freude angesagt.“

Leipzig. Nach Verletzungsproblemen hat sich Kevin Kampl in der Startelf von RB Leipzig zurückgemeldet. Im Interview erklärt der 28-Jährige, was zum ersten Heimsieg der Rückrunde noch fehlt, wie er den nächsten Gegner Schalke 04 erwartet und warum seine beste Zeit noch kommt.

Nein, das war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Nach der Sprunggelenksverletzung brauche ich nach den Spielen einfach einen Tag mehr Erholung. Wir wollen nicht das Risiko eingehen, dass der Knöchel wieder anschwillt. Ich habe aber am Mittwoch bereits mit der Mannschaft trainiert und fühle mich sehr gut.

Herr Kampl , Sie haben am Dienstag beim Training gefehlt, müssen sich Ihre Fans Sorgen machen?

Ich habe den Bruch ja zunächst nicht auskuriert, sondern vor Weihnachten damit weitergespielt und Spritzen zur Betäubung bekommen. In der Winterpause konnte ich nur individuell trainieren und bin erst vor dem Dortmund-Spiel wieder eingestiegen. Von heute auf morgen war das Sprunggelenk dann wahrscheinlich durch eine Fehlbelastung dick. Ab dann war klar, dass es so nicht geht und ich die Intensität komplett runterfahren muss.

Ich finde nicht, dass wir schlecht gespielt haben. Wir haben hinten sehr wenig zugelassen und hatten in allen Partien genug Chancen, um zu gewinnen. Wenn man etwas bemängeln muss, dann die Torausbeute. Daran lag es.

Wie erklären Sie sich, dass es in der Rückrunde zuhause noch nicht zu einem Sieg gereicht hat?

Nach dem Spiel gegen Augsburg äußerten Spieler öffentlich Kritik an der Offensivleistung. Geht das in Ordnung oder gehört sowas in die Kabine?

Wir sind die ganze Zeit angerannt, aber es wollte einfach nicht klappen. Dass nach so einem Spiel die Emotionen hochkochen und man im Interview mal etwas sagt, was dann etwas kritisch rüberkommt, kann durchaus mal passieren. Es wurde von den Medien dann aber zu hoch gehängt. Bei uns gab es keinen Stress, im Gegenteil. Wir haben alle Punkte auch intern besprochen und sind einer Meinung.