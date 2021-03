RB Leipzig braucht ohne Kevin Kampl einen "Top-Top-Tag" gegen die Bayern

Leipzig. Ja, so eine altdeutsche Grätsche ist was Feines und muss ab und an sein. Im vorliegenden Fall sah RB-Ass Kevin Kampl, 30, nach Sense gegen den Bielefelder Fabian Klos, 33, in der 85. Minute seine fünfte Gelbe, muss beim wann auch immer stattfindenden Hit gegen die Bayern zugucken. Kampl hat im SPORTBUZZER-Interview über seine nahezu heldenhafte Tat auf der Bielefelder Alm, erholsame Tage fürs linke Knie im heimischen Solingen, slowenische Ideen für ein Nationalmannschaftscomeback und seine Liebe für die Musik, die er im Rahmen der langfristig angelegten RB-Kampagne „You Can Do Anything“ lebt, gesprochen. Du-kannst-alles-schaffen soll Mut machen, Dinge auszuprobieren und steht zugleich für die rasante Entwicklung des Klubs.

