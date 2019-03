RB Leipzigs Klostermann zum DFB-Debüt: "Es hat sich gut und richtig angefühlt"

Das kann so oder anders gewesen sein. Ich rufe übrigens grundsätzlich zurück.

Nach unseren Informationen hat Sie Herr Rangnick in Sachen Länderspiel-Nominierung vorgewarnt. Haben Sie deshalb den verpassten Anruf mit unbekannter Nummer nach dem Training eilends zurückgerufen?

Nachdem ich meine Eltern vor vielen Jahren schwer enttäuscht habe, weil ich den Fußball der Leichtathletik vorgezogen habe , sollten sie vor allen anderen erfahren, dass meine Entscheidung okay war. Meine Eltern saßen gegen Serbien auf der Tribüne, sind stolz auf mich.

Gehen wir recht in der Annahme, dass Sie nach der frohen Kunde zuallererst Papa und Mama informiert haben?

Sie waren gleich gut drin in der Partie.

Noch gar nicht, das sollte nach dem Spiel in Amsterdam passieren. Und da war ich schon wieder zurück in Leipzig.

Nein, ich bin unglücklich weggerutscht und dann war da ein stechender Schmerz im linken Bein. Das war extrem bitter, der Abschied aus dem Teamhotel hat im Herzen weh getan, ich habe mich von jedem Einzelnen persönlich verabschiedet. Ein, zwei Tage später war ich wieder total positiv. Ich habe schon andere Sachen erlebt (Kreuzbandriss, Red.), werde jeden Tag behandelt und will schnell wieder kicken.

Muskelfaserriss in den Adduktoren. Zugezogen in der letzten Minute des Serbien-Spiels . Waren Sie ausgepowert?

Ich will das nicht ausschließen, es wird von Tag zu Tag besser, ich kann schon wieder schmerzfrei joggen. Klar ist, dass wir kein Risiko eingehen werden. Unser Kader ist klasse besetzt. Qualitativ und quantitativ. Bei uns muss keiner auflaufen, wenn er nur zu 80 Prozent fit ist.

Am 6. April steigt der Hit in Leverkusen . Ist Bayer ein realistisches Comeback-Ziel?

Auf Spitzen-Niveau reicht einem Stürmer schon ein kleiner Vorsprung, um zum Abschluss zu kommen. Man darf sich also auf gar nichts verlassen, muss immer aufmerksam sein.

Sie sind gelernter Innenverteidiger, Herr Klostermann. Haben Sie das Herrn Löw geflüstert?

Wäre bestimmt eine tolle Idee gewesen, mit dem Bundestrainer am ersten Tag über dies und das zu sprechen, Herr Schäfer. Der Mann hat ja sonst nichts zu tun. Ich fühle mich auf rechts sehr wohl, das ist meine Position, dort bin ich voll und ganz zufrieden. Was in ein paar Jahren sein wird, weiß kein Mensch.